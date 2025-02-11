Трамп хочет поговорить с Зеленским на этой неделе

Ранее американский лидер заявлял, что поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп в ближайшие дни планирует переговорить с президентом* Украины Владимиром Зеленским. Во вторник об этом сообщило агентство Reuters.

«Трамп сообщил, что планирует провести беседу с Зеленским на этой неделе», — говорится в публикации.

Как стало известно агентству, Украину планирует посетить с визитом Кит Келлог, спецпосланник американского лидера по Украине.

В воскресенье издание New York Post сообщило о состоявшемся телефонном разговоре между Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. По словам американского лидера, темой беседы было урегулирование конфликта на Украине. Трамп уверяет, что у него уже есть готовый план для решения ситуации, но о его деталях американский лидер умолчал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский готов пообещать американцам доступ к полезным ископаемым страны, а также к редкоземельным элементам. Он ждет, что США продолжат финансировать Украину. Позднее Трамп заявлял, что рассчитывает на заключение этой сделки. По его словам, украинская сторона должна отблагодарить американцев за финансовую и военную помощь.

Также глава США выразил мнение, что европейские государства должны увеличить свои расходы на поддержку Украины до уровня, сопоставимого с американским. Трамп акцентировал внимание на том, что конфликт на Украине представляет больший интерес для граждан европейских стран, чем для американцев.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти