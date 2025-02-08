«Давайте»: Зеленский заявил о готовности заключить сделку с Трампом

С Украины — минералы и металлы, с Вашингтона — деньги и оружие.

Президент* Украины Владимир Зеленский готов заключить сделку с главой США Дональдом Трампом, пишет Reuters. Вашингтон будет оказывать военную и финансовую помощь Украине, если ее власти наладят поставки редкоземельных элементов в Соединенные штаты.

«Если мы говорим о сделке, то давайте заключать сделку, мы только за», — сказал Зеленский в интервью Reuters.

Трамп интересовался у Зеленского, что Украина даст взамен на деньги, которые США потратили на нее. Средства американских налогоплательщиков не должны растрачиваться просто так, уверен президент.

«Но мы также просим президента Зеленского обеспечить безопасность вложения всех этих денег. И мы спрашиваем, когда это закончится. Мы хотим, чтобы это закончилось, и мы уже сказали ему о каком-либо эквиваленте, где наши деньги, я имею в виду, американских налогоплательщиков», — сказал Трамп.

Владимир Зеленский напомнил, что в собственности Киева до сих пор находится «очень богатый Приднепровский регион». Также он подчеркнул, что на территории Украины находятся крупнейшие в Европе запасы титана. Его используют в авиастроении и аэрокосмической промышленности. На территории страны также много урана, необходимого в атомной энергетике и производстве оружия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп заявил о планах поговорить с Путиным и Зеленским.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти