В аэропорту Аризоны самолеты столкнулись на взлетно-посадочной полосе

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 20 0

Количество пассажиров на обоих бортах уточняется.

В аэропорту Аризоны самолеты столкнулись на взлетно-посадочной полосе

Фото: www.globallookpress.com/Markus Mainka

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В аэропорту американского города Скоттсдейл, расположенного в западной части округа Марикопа, штат Аризона, была зафиксирована авария на взлетно-посадочной полосе. Об этом стало известно из социальной сети пресс-службы аэропорта.

Сообщается, что по месту происшествия в настоящий момент проводится работа специалистов пожарной службы. Сотрудниками подразделения осуществляется тщательная оценка ситуации.

Региональный телеканал ABC, ссылаясь на официальные источники, уточняет, что указанный лайнер не продолжил следовать по нужной взлетно-посадочной полосе и отклонился от изначального маршрута. В результате воздушное судно столкнулось с другим самолетом.

Также уточняется, что погиб по меньшей мере один человек, трое получили травмы и еще один пассажир не может покинуть своего места. Точное число людей, находившихся на обоих бортах, в настоящее время уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вылетевший с Пхукета самолет «Аэрофлота» сел в Бангкоке из-за неисправности. Посадка была выполнена в штатном режиме.

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