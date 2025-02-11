В аэропорту Аризоны самолеты столкнулись на взлетно-посадочной полосе
Количество пассажиров на обоих бортах уточняется.
Фото: www.globallookpress.com/Markus Mainka
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В аэропорту американского города Скоттсдейл, расположенного в западной части округа Марикопа, штат Аризона, была зафиксирована авария на взлетно-посадочной полосе. Об этом стало известно из социальной сети пресс-службы аэропорта.
Сообщается, что по месту происшествия в настоящий момент проводится работа специалистов пожарной службы. Сотрудниками подразделения осуществляется тщательная оценка ситуации.
Региональный телеканал ABC, ссылаясь на официальные источники, уточняет, что указанный лайнер не продолжил следовать по нужной взлетно-посадочной полосе и отклонился от изначального маршрута. В результате воздушное судно столкнулось с другим самолетом.
Также уточняется, что погиб по меньшей мере один человек, трое получили травмы и еще один пассажир не может покинуть своего места. Точное число людей, находившихся на обоих бортах, в настоящее время уточняется.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что вылетевший с Пхукета самолет «Аэрофлота» сел в Бангкоке из-за неисправности. Посадка была выполнена в штатном режиме.
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