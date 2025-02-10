Вылетевший с Пхукета самолет «Аэрофлота» сел в Бангкоке из-за неисправности

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Компания отправит из Москвы резервный борт, чтобы забрать пассажиров.

Вылетевший с Пхукета самолет «Аэрофлота» совершил посадку в Бангкоке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Выполнявший рейс Пхукет — Москва самолет «Аэрофлота» совершил дополнительную посадку в аэропорту Бангкока. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что причиной стало срабатывание индикации положения створок шасси. Посадка была выполнена в штатном режиме.

Также сообщается об отправке из Москвы резервного борта, чтобы сократить время ожидания вылета. Пассажиров пока размещают в гостинице.

Ранее пассажирский самолет, летевший из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия над Каспийским морем из-за сработавшей пожарной сигнализации. Самого возгорания на борту не произошло, и самолет благополучно совершил экстренную посадку в Архангельске.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рейс SU1860, который должен был следовать из Москвы в Ереван, совершил незапланированную посадку в аэропорту Махачкалы.

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