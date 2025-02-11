ЗРК «Бук-М2» расположены по четкой схеме, чтобы максимально эффективно закрывать небо над нашими позициями и подразделениями.

В зоне спецоперации противник, пытаясь обмануть нашу систему ПВО, все чаще использует так называемые ложные цели. И лишь затем запускает ракеты западного производства. С ними успешно справляются расчеты комплексов «Бук-М2». За их работой на передовой наблюдал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

На обнаружение цели — всего 40 секунд. За это время нужно успеть зафиксировать объект с помощью радиолокационной станции, передать информацию на пункт управления и нанести удар.

Работает расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2». В последнее время ВСУ для атаки на наши объекты не жалеют любые средства. В ход идут и американские ATACMS, британские Storm Shadow, французские Skalp.

Машина «Бук-М2» выходит на боевую позицию. Так они делают несколько раз за день, меняют в том числе точки работы. Это значит, что, возможно, засекли уже какую-то цель и пришло время ее уничтожить.

Нашим подразделениям ПВО приходится выстраивать целые сети обнаружения и фиксации. При этом сами они для противника — приоритетная цель.

«Вокруг объектов прикрытия у нас стоит эшелонированная система ПВО, впереди стоят «Стрелы», «Тунгуски», «Панцири», затем идут «Торы», — говорит заместитель командира батареи ЗРК Павел Иванов.

Все средства ПВО расположены по четкой схеме, чтобы максимально эффективно закрывать небо над нашими позициями и подразделениями. Каждый расчет работает по своим. Одни уничтожают БПЛА-разведчиков врага, другие — самолеты и вертолеты ВСУ. «Бук-М2» используют для поражения ракет разного типа.

«Мы захватили по несколько целей и уже по ним отрабатываем, по одной ракете на одну цель. Пакет из трех единиц, три цели как раз летело, мы отработали по ним», — говорит старший оператор ЗРК «Бук-М2» Андрей Кузьмичев.

Расчет, в котором служит Андрей Кузьмичев, в зоне СВО с первого дня. Он побывал на разных направлениях, в самом начале его машина стояла под Черниговом.

Говорит, сейчас противник стал намного хитрее. За одну атаку часто выпускает сначала ложные цели и только после бьет боевыми ракетами. Даже такие атаки здесь отражать научились давно и готовы к новым сюрпризам от врага.