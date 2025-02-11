Нет в уравнении: переговоры Путина и Трампа могут пройти без Зеленского

Отмечается, что Зеленский больше не является «непреодолимой фигурой».

Из согласования сторон при решении конфликта на Украине президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп, возможно, вычеркнут Владимира Зеленского. Так рассудили в сообщении американского телеканала CNN.

«Зеленский сейчас вступает в фазу, когда два самых влиятельных голоса в любом мирном соглашении не разделяют того всеобщего восхищения, которым он пользовался на Западе на протяжении трех лет», — говорится в материале.

Также CNN акцентирует внимание на том, что Зеленский больше не считается «непреодолимой фигурой». При этом телеканал добавил, что завершение боевых действий на территории спецоперации может стать для Зеленского шансом к отступлению и возможностью для нового лица, минув отрицательную историю нынешнего лидера Украины, прийти к согласию по более широкой сделке с Трампом.

При этом было отмечено, что предпосылкой для такого исхода может быть требование Вашингтона организовать выборы президента Украины. В этом случае Зеленский, как обозначил телеканал, сможет принять участие на начальном этапе мирного процесса, однако подписанием нужных документов займется новый избранный лидер Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп хочет поговорить с Зеленским на этой неделе.