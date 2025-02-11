«Мой новый малыш»: Боня похвасталась радостным событием

Знаменитость не отказывает себе в дорогих подарках.

Блогер Виктория Боня похвасталась новым приобретением, а именно черным Porsche. Телеведущая стала обладательницей дорогого автомобиля, стоимость которого составляет более 14 миллионов рублей, передает 7Дней.ru.

«Мой новый малыш», — написала она в своем блоге.

В видеоролике интернет-знаменитость показала, как получила ключи от элитной машины и после проехалась на ней до своего дома в Монако.

В Сети предполагают, что автомобиль Виктория приобрела не на свои деньги. Ходят слухи, что такой подарок ей сделал состоятельный ухажер.

До этого стало известно, что Боня высказалась о нашумевшем появлении рэпера Канье Уэста с женой Бьянкой Цензори на красной дорожке «Грэмми». Многих тогда поразил наряд Бьянки, которого попросту не было. Женщина была абсолютно голая. Вопреки всеобщему негодованию, Боня поддержала Цензори.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Боня собирается судиться с пластическим хирургом матери.