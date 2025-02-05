«Голой ходила бы каждый день»: Боня оценила «наряд» жены Канье Уэста

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 47 0

Боня: на месте Бьянки Цензори ходила бы голой каждый день

Боня высказалась про «голый» наряд жены Канье Уэста на «Грэмми»

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Звезда заявила, что с таким мужем оголялась бы постоянно.

Блогер и телеведущая Виктория Боня высказалась о нашумевшем появлении рэпера Канье Уэста с женой Бьянкой Цензори на красной дорожке «Грэмми». Там Бьянка предстала перед публикой почти обнаженной: тело прикрывала лишь прозрачная ткань. Такой перфоманс вызвал у многих недоумение. Боня же пришла от него в восторг, о чем пишет 7Дней.ru.

Поклонники звезды поинтересовались, вышла бы она в свет в таком же виде, как супруга рэпера. Виктория с готовностью ответила, что будь Канье ее мужем, она пошла бы на этот поступок.

«Если бы у меня был муж как Канье, я бы ходила голая каждый день», — решительно заявила она.

На премии «Грэмми» репер появился с супругой, которая изначально была одета в черную шубу. Перед фотографами, вероятно, по команде мужа Бьянка скинула верхнюю одежду и предстала перед людьми в просвечивающем платье без белья.

В итоге с премии эпатажную пару попросили удалиться. Позже поступали сообщения, что Уэста и Цензори не было среди приглашенных, но музыкант находился в списке номинантов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Канье Уэста и Бьянку Цензори прогнали с церемонии «Грэмми».

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«Голой ходила бы каждый день»: Боня оценила «наряд» жены Канье Уэста

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