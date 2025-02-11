На «Госуслугах» ввели возможность анонимно обратиться к владельцу машины

Обратиться к автовладельцам станет проще — теперь, если, например, машина заблокировала проезд, а водитель не оставил номер телефона, достаточно будет просто написать анонимное сообщение на «Госуслугах».

Также можно будет предупредить о работающей сигнализации, включенных фарах, спущенном колесе или открытом окне.

Особенно новая функция пригодится в случае, если транспортное средство эвакуируют или произошло ДТП, а владельца в этот момент рядом нет.

Для этого нужно зайти в раздел «Транспорт — Права» в приложении и выбрать одну из предложенных готовых опций.

Просто что-то написать, например, отправить спам или оскорбление — нельзя. При этом обратиться можно будет только к тем водителям, которые добавили данные о своем автомобиле на портал.