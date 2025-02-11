На «Госуслугах» ввели возможность анонимно обратиться к владельцу машины
Абсолютно любой человек может предупредить автомобилиста о спущенном колесе, эвакуации, ДТП или пожаловаться на блокировку проезда.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Обратиться к автовладельцам станет проще — теперь, если, например, машина заблокировала проезд, а водитель не оставил номер телефона, достаточно будет просто написать анонимное сообщение на «Госуслугах».
Также можно будет предупредить о работающей сигнализации, включенных фарах, спущенном колесе или открытом окне.
Особенно новая функция пригодится в случае, если транспортное средство эвакуируют или произошло ДТП, а владельца в этот момент рядом нет.
Для этого нужно зайти в раздел «Транспорт — Права» в приложении и выбрать одну из предложенных готовых опций.
Просто что-то написать, например, отправить спам или оскорбление — нельзя. При этом обратиться можно будет только к тем водителям, которые добавили данные о своем автомобиле на портал.
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