Российские войска освободили населенный пункт Ясеновое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Решительными действиями подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Ясеновое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В ходе боевых действий противник потерял до 505 боевиков а также танк, боевую бронированную машину, четыре артиллерийских орудия и семь автомобилей.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ поделились подробностями освобождения Дружбы в ДНР.