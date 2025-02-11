Российские силы освободили Ясеновое в ДНР

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Срочная новость 47 0

В ходе боев ВСУ потеряли свыше 500 боевиков.

ВС России освободили Ясеновое в ДНР

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские войска освободили населенный пункт Ясеновое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Решительными действиями подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Ясеновое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В ходе боевых действий противник потерял до 505 боевиков а также танк, боевую бронированную машину, четыре артиллерийских орудия и семь автомобилей. 

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ поделились подробностями освобождения Дружбы в ДНР.

-7° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.78
-0.50 100.50
-0.72
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:48
Племянник советского хоккеиста Макарова задержан в Челябинске за взятку клюшками
13:36
Путин присвоил звание заслуженных артисток России Кате Лель и Елене Ваенге
13:25
В России с начала года предотвратили 23 теракта
13:17
Актриса Елена Цорн попалась на схему мошенников и осталась без квартиры в Москве
13:00
Эмоции под контроль: как начальство относится к служебным романам
12:45
«Без тюнинга и обвеса»: Алексей Воробьев собрался жениться

Сейчас читают

«Юру Борисова любит почти весь мир»: Илья Бачурин о номинанте на «Оскар»
«Бурак, мы любим тебя»: звезду «Великолепного века» встретили фанатки у Кремля
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год