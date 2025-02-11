Шанс на жизнь: в Тюмени девушке пересадили орган умершего донора

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 42 0

В Тюмени девушке пересадили орган умершего донора

Единственный шанс: в Тюмени девушке пересадили орган мертвого человека

Фото: © РИА Новости

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Пациентка страдала от редкого порока сердца.

В Тюмени спасли 21-летнюю пациентку со сложным пороком сердца благодаря органу умершего донора. Девушке провели редкую операцию по замене митрального клапана. Об этом сообщает агентство URA.RU со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Уточняется, что девушка страдала от редкого сложного порока сердца — Аномалии Эбштейна. Пришлось провести не одну операцию, прежде чем врачи смогли добиться успеха.

«Провели несколько операций на клапане, но биологический и механический протезы со временем приходили в негодность. Решением стала новая технология — имплантация митрального клапана, взятого от умершего донора. В России таких операций проведено всего 20, а в УрФО — впервые», — рассказали в инфоцентре.

Команду медиков областной больницы консультировал автор технологии, главный внештатный детский кардиохирург Ленинградской области, профессор Владимир Болсуновский. Похожие операции планируют проводить и дальше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи в Москве пересадили два органа одному пациенту.

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