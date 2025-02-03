Чудо медицины: врачи в Москве пересадили два органа одному пациенту

Уникальную операцию провели в институте Склифосовского.

Уникальную операцию провели в институте Склифосовского. Пациенту поэтапно пересадили сердце и почку.

31-летний Артем обратился к врачам с жалобами на боли в груди, одышку, слабость и отеки. Состояние было настолько критическим, что потребовалось новое сердце.

При этом пациент находился на гемодиализе, поэтому была необходима и пересадка почки. Специалисты действовали поочередно. Сначала провели трансплантацию сердца и установили кардиостимулятор. Когда медики убедились, что все работает без сбоев, приступили ко второму этапу.

«Для меня они как, что хирурги, которые меня оперировали с сердцем, что с почкой… Они как мои родители, дали мне вторую жизнь. Тут хочешь не хочешь… Всю эмоцию, саму по себе, выразить не получается. Я очень благодарен им», — рассказал пациент Артем Бытин.

Сейчас он чувствует себя лучше и готовится к выписке. Дома его ждут жена и двое детей.