Полиция задержала мошенников, укравших 400 миллионов у пенсионерки

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Пока удалось вернуть лишь три с половиной миллиона рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Банду телефонных мошенников, похитивших 400 миллионов рублей, задержали в Самаре. Пострадавшая в деле одна. Пенсионерка, в прошлом — помощница губернатора.

Удивительно, но в банке, где она несколько дней опустошала счет, снимая внушительные суммы, ничего не заподозрили. Поднял шум сотрудник другой финансовой организации, куда женщина также пришла за накоплениями.

Участников преступной группы вычислили по камерам. Троих удалось задержать. У них изъяли более трех с половиной миллионов рублей. Это процент, который они брали за перевод денег.

Также установлено, что на полученные средства был куплен автомобиль и погашена ипотека. Еще один подозреваемый скрылся, он в розыске. Полицейские сейчас выясняют, кто был организатором.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие уловки чаще всего используют киберпреступники, чтобы обмануть своих жертв.

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