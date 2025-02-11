Утечка информации: стали известны основные уловки киберпреступников

Преступники звонят от имени представителей правоохранительных органов.

Кибермошенники продолжают совершенствовать свои схемы. Например, на удочку «украинских колл-центров» попадаются люди разных возрастов и социального статуса. Подробнее о преступных уловках в беседе с aif.ru рассказал замначальника Следственного департамента МВД РФ генерал-майор юстиции Данил Филиппов.

Все больше жертв киберпреступников утверждают, что они оказались втянуты в незаконные действия с помощью гипноза. На самом деле это не так: злоумышленники манипулируют страхом, паникой и чувством вины. Они используют доверие к правоохранительным органам, звоня от их имени. Важно помнить, МВД и ФСБ никогда не предлагают участвовать в операциях по телефону.

Преступники часто работают из-за границы, чтобы избежать ответственности. В условиях специальной военной операции, проводимой на Украине, сложнее ловить зарубежных мошенников, так как многие страны не сотрудничают с Россией в правоохранительных вопросах. Однако совместные действия, как с Белоруссией, показывают, что сотрудничество важно для борьбы с преступностью.

«Чтобы уйти от ответственности, преступники не воруют там, где живут: колл-центр расположен в одной стране, жертвы обитают в другой. Это — общемировая тенденция», — пояснил эксперт.

Другой метод интернет-мошенников через так называемые дропы. Поверившие преступникам люди предоставляют данные банковских карт третьим лицам, которые в свою очередь собирают деньги по заданию жуликов из-за границы у потерпевших и переводят в указанное место. Преступники также начали использовать курьеров для вывода наличных, которые затем конвертируются в криптовалюту.

«По оценкам экспертов, в преступную деятельность по обналичиванию похищенных финансов вовлечено более двух миллионов человек», — отметил Филиппов.

Также серьезную угрозу представляет нашумевшая технология дипфейков, особенно по части подмены голоса. По имеющимся данным, 21% компаний пострадали от мошенничества с использованием этой технологии. Госдума уже рассматривает законопроект о введении ответственности за преступления по такой схеме. Главное помнить, что для защиты от мошеннических звонков лучше перезванивать знакомым напрямую, а не через мессенджеры.

Как мошенники обманывают жертв

Наиболее распространенный преступный сценарий — звонки от имени правоохранительных органов или Центрального банка Российской Федерации с предложением перевести деньги на «безопасный счет». Популярны и звонки от фейковых представителей организаций, которые собирают деньги на подарки.

Фишинг остается актуальным: жертвы переходят по поддельным ссылкам и оставляют личные данные. Псевдоинвестиции в криптотрейдинг также представляют опасность, так как жертвы теряют деньги на фальшивых платформах. Мошенники могут получить доступ к аккаунтам Госуслуг, выманивая смс-коды и оформляя кредиты. Распространены и вредоносные программы, позволяющие контролировать мобильные устройства. Всего существует около 150 различных схем.

Успех мошенников колл-центров основан на утечках информации, которую они получают от хакеров или из соцсетей. Например, администраторы управляющих компаний могут продавать заявки на услуги в даркнете, что дает мошенникам возможность оперативно связываться с жертвами.

Кто чаще становится жертвой

В прошлом году от мошенников пострадали 344 тысячи человек, из которых лишь 23,9% были пенсионерами. Чаще всего обманывают людей в возрасте 25-44 лет, активно использующих мессенджеры, что делает их уязвимыми. Наиболее подвержены махинациям жители крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мошенники нашли новый способ воровства Telegram-аккаунтов.