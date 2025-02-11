Депутат Госдумы Крашенинников презентовал свою новую книгу в Москве

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 11 0

Это седьмое по счету произведение профессора.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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В Московском доме книги на Новом Арбате состоялась лекция-презентация книги «На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира (1939–1953)» председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, доктора юридических наук и профессора Павла Крашенинникова.

«У нас были разные истории, разное воззрение на это все и разное влияние русского языка, российского права и церкви, но тем не менее раз за разом мы все-таки приходили к тому, что это важные моменты, которые нас всех объединяют, и это важно», — отметил он.

Профессор уточнил, что в его книге большое внимание уделено довоенному времени. Также говорится о формировании и росте военной мощи РФ.

Крашенинников подчеркнул, что все события связаны и они не могли бы существовать друг без друга.

Новая книга стала седьмой в числе творений профессора. В ней описаны и проанализированы в том числе Нюрнбергский процесс, Тегеранская и Ялтинская конференция.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Екатеринбурга вернул в библиотеку книгу, взятую 106 лет назад.

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