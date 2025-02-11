Чернышенко: успех ученика будет отражаться на доходах учителя

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Зампред правительства рассказал о разработке новой модели оплаты труда российских педагогов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правительство РФ разрабатывает новую систему оплаты труда педагогов, при которой успех подготовленного ученика во взрослой жизни будет отражаться на зарплате его школьного учителя. Об этом заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании Госдумы.

Он отметил, что сейчас по поручению президента РФ Владимира Путина тестируется пилотная программа по новой модели оплаты труда в бюджетных организациях, включая учителей. Задача программы — обеспечить справедливые и достойные условия педагогам.

Один из инструментов, которые прорабатываются в рамках новой стратегии, — это система вознаграждения учителей за успехи учеников во взрослой жизни, отметил Чернышенко. Он провел аналогию с тренерами, которые получают вознаграждение за подготовку чемпионов в спорте.

«Поэтому мы сейчас с Федеральной налоговой службой, поскольку НДФЛ — это региональный налог, прорабатываем такую возможность, чтобы успех подготовленного ученика отражался и на доходе учителя», — заключил Чернышенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал Россию технологическим лидером в области атомной энергетики и призвал прилагать все усилия, чтобы это лидерство сохранилось.

-7° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.78
-0.50 100.50
-0.72
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:20
Чернышенко: успех ученика будет отражаться на доходах учителя
18:16
Депутат Госдумы Крашенинников презентовал свою новую книгу в Москве
18:11
«От слова отец»: в Приморье простились с погибшим в Курской области вице-губернатором
18:00
Дым — не главная опасность: в чем заключается настоящий вред кальяна
17:46
Умерла народная артистка РФ Ольга Титкова
17:35
Роскомнадзор предупредил о возможных сбоях в работе операторов связи

Сейчас читают

Лолита в знак протеста сорвала юбку на сцене во время концерта в Красноярске
«Пошлости не место на сцене»: депутат Пензина ответила на «вызов» Лолиты
СВР: Киев готовит провокацию против РФ с подрывом иностранного судна на Балтике
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год