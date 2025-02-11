Чернышенко: успех ученика будет отражаться на доходах учителя

Правительство РФ разрабатывает новую систему оплаты труда педагогов, при которой успех подготовленного ученика во взрослой жизни будет отражаться на зарплате его школьного учителя. Об этом заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании Госдумы.

Он отметил, что сейчас по поручению президента РФ Владимира Путина тестируется пилотная программа по новой модели оплаты труда в бюджетных организациях, включая учителей. Задача программы — обеспечить справедливые и достойные условия педагогам.

Один из инструментов, которые прорабатываются в рамках новой стратегии, — это система вознаграждения учителей за успехи учеников во взрослой жизни, отметил Чернышенко. Он провел аналогию с тренерами, которые получают вознаграждение за подготовку чемпионов в спорте.

«Поэтому мы сейчас с Федеральной налоговой службой, поскольку НДФЛ — это региональный налог, прорабатываем такую возможность, чтобы успех подготовленного ученика отражался и на доходе учителя», — заключил Чернышенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал Россию технологическим лидером в области атомной энергетики и призвал прилагать все усилия, чтобы это лидерство сохранилось.