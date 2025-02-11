Чернышенко назвал Россию лидером в области атомной энергетики

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия является технологическим лидером в области атомной энергетики.

«Нет никаких сомнений, что в области атомной энергетики Россия является действительно технологическим лидером. Это очень непросто быть лидером, потому что сложнее всего удержать это лидерство», — отметил вице-премьер РФ на совместном заседании руководителей госкорпорации «Росатом», Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» и Российской академии наук (РАН).

Он также выразил уверенность, что коллективы структур будут прилагать все усилия, чтобы лидерство РФ сохранилось.

Для удержания лидерства Российская Федерация должна, по его словам, продолжить развитие фундаментальной и прикладной науки в атомной отрасли, а также серьезно отнестись к подготовке молодых перспективных специалистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Чернышенко заявил о важности проектов в сфере технологического лидерства России.