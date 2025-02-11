Пирожки с ртутью: два человека госпитализированы после отравления в Москве

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Дарья Корзина Эксклюзив 39 0

Два человека отравились пирожками с ртутью в Москве

Оказались в больнице после пирожков с ртутной начинкой

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Правоохранители проводят расследование.

В Москве два человека были срочно госпитализированы с отравлением ртутью. Как стало известно 5-tv.ru, причиной стали пирожки, в начинке которых были шарики ртути.

На данный момент правоохранительные органы выясняют происхождение опасной выпечки и подробности происшествия.

Все отравившиеся получили помощь медиков. Они были доставлены в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского с Азовской улицы на юго-западе столицы.

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что прибывшие на место происшествия медики сразу сделали пострадавшим промывание желудка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об отравлении шаурмой в кафе в Прикамье. Тогда пострадали более 70 человек.

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