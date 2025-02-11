Захарова прокомментировала заявление Зеленского об обмене территориями с Россией

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 33 0

Захарова: Зеленский пытается скрыть катастрофу ВСУ в Курской области

Захарова прокомментировала заявление Зеленского об обмене территориями с Россией

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

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Украинские националисты могут рассчитывать на кусок земли размером «метр на два и глубиной метра полтора-два», заявила представитель МИД РФ.

Президент* Украины Владимир Зеленский делает заявления о возможном обмене территориями с Россией, чтобы скрыть катастрофическое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Известиям».

«В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора-два. Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении», — сказала Захарова.

Зеленский в интервью The Guardian заявил, что намерен предложить России прямой обмен территориями, если президенту США Дональду Трампу удастся усадить Киев и Москву за стол переговоров.

По словам главы киевского режима, он хочет отказаться от земель, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживают в Курской области России, взамен на отказ Москвы от части занятых ее войсками украинских регионов.

«Мы обменяем одну территорию на другую», — цитирует издание президента Украины.

При этом Зеленский, по его словам, еще не определился с территорией, которую хочет обменять на часть Курской области, так как для Киева «все территории важны, приоритета нет».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что переговоры Путина и Трампа об Украине, по данным американских СМИ, могут пройти без Зеленского.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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