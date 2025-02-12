Рассрочка или ипотека: что выбрать, чтобы не остаться в долгах

Оба варианта несут риски, но есть несколько важных нюансов.

Центробанк недавно предупредил об опасностях, которые таит в себе покупка жилья в рассрочку. Несмотря на привлекательные условия, такая сделка может привести к нежелательным последствиям. Эксперты aif.ru разобрали, где скрываются риски, и как избежать неприятных ситуаций.

Почему люди выбирают рассрочку

Когда ипотечные ставки на рекордных уровнях, рассрочка становится заманчивой альтернативой. Застройщики предлагают покупку квартир на срок до 5 лет, с возможностью позже перевести долг в ипотеку. Среди плюсов — небольшой первоначальный взнос (от 5% вместо привычных 20% по ипотеке) и отсутствие необходимости платить заемные проценты в те годы, пока длится рассрочка. Но есть и подводные камни.

Риск № 1: ипотеку могут не одобрить

Главный подвох заключается в том, что никто не гарантирует, что ипотека после рассрочки будет одобрена. Эксперты предостерегают, что изменение ставок, ужесточение условий или завершение государственных программ поддержки могут поставить под угрозу весь процесс. Если в момент, когда необходимо будет оформить ипотеку, ситуация на рынке изменится, покупатель может остаться с пустыми руками.

«Если, например, сегодня человек взял рассрочку с намерением в 2030 году переоформить ее на семейную ипотеку, не факт, что к тому моменту она еще будет работать», — отмечает ипотечный брокер Елена Молокова.

Риск № 2: потеря денег на неустойках

Рассрочка может обернуться значительными финансовыми потерями. Прекращение платежей или отказ от договора может привести к санкциям.

«Есть пример, когда семья заключила договор, внесла 10% первоначального взноса, а потом поняла, что не готова платить дальше такими суммами. Но при расторжении сделки они теряют внесенный первый взнос, плюс должны заплатить комиссию за заключение договора переуступки. А ведь на первоначальный взнос покупатели часто берут деньги, продавая автомобили, выдергивая средства из своего бизнеса или занимая у родственников», — поясняет Молокова. Покупатели, не рассчитавшие свои силы, рискуют потерять не только деньги, но и доверие со стороны застройщика.

Риск № 3: удорожание жилья

Иногда застройщики предлагают рассрочку на привлекательных условиях, но увеличивают цену на 20-40%. Это может сделать покупку дороже, чем кажется на первый взгляд. По словам, Юлии Максимович, председателя комитета по ипотеке Российской гильдии риелторов, рассрочка на самом деле может быть маркетинговым ходом для увеличения стоимости объекта. В результате, покупатели могут столкнуться с высокой финансовой нагрузкой, что увеличивает риск дефолта.

Для кого рассрочка — хорошее решение

Эксперты сходятся во мнении: рассрочка подходит не всем. Она выгодна тем, кто уверен, что сможет выплатить долг в течение нескольких лет.

«Рассрочка — оптимальный вариант для того, кто знает наверняка, что сможет рассчитаться в ближайшие 2-3 года», — говорит Олег Бендриков, руководитель компании «RICH Недвижимость».

Особенно это удобно для тех, кто имеет возможность сделать крупный первоначальный взнос.

Рассрочка может быть хорошим вариантом для небольших сумм, когда покупатель заранее знает, что быстро расплатится, например, за счет продажи старой недвижимости или снятия денег с депозита. В таких случаях риски минимальны, а выгода очевидна.

Но если планы на будущее не так ясны, а финансовая ситуация нестабильна, лучше подумать дважды, прежде чем заключать подобную сделку.

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