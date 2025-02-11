«Сразу подобреет»: Лолита пожелала депутату Пензиной хорошего мужа

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 45 0

Лолита заявила, что конфликтующей с ней депутату Пензиной нужен мужчина

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Певица выдвинула свою версию того, почему народная избранница из Красноярского края ополчилась на нее.

Лолита пожелала выступавшей против ее концерта депутату Законодательного Собрания Красноярского края Елене Пензиной хорошего мужа. В комментарии 5-tv.ru певица выдвинула свою версию того, почему народная избранница ополчилась на нее.

«Она же занимается коммуналкой, а коммуналка сложнее. Это же канализация, вывоз мусора, а травить Милявскую проще», — заявила Лолита.

Певица призналась, что нашла в интернете фото Пензиной, и отметила, что та симпатичная женщина. Узнав, что депутат не замужем, Лолита даже «огорчилась» за нее.

«Это беда. Я вот гормонально уже не замужем, и меня не волнуют чужие проблемы, а ей еще, видно, нужен мужик. Я желаю хорошего мужа. Женщина сразу добреет», — сказала Лолита.

Певица также призналась, что понесла большие убытки от массовой отмены своих концертов в России. Она уверена, что против нее организована травля. При этом Лолита не теряет оптимизма и надеется, что черная полоса в ее карьере скоро закончится.

«В жизни каждого артиста происходит нечто подобное. Я ни на кого зла не держу, я знаю, что это временно», — сказала Лолита.

Пензина в комментарии 5-tv.ru заявила, что Лолита Милявская пропагандирует «пошлость и вульгарность», которым не место на сцене. При этом, подчеркнула депутат, у нее нет негатива по отношению к певице, просто она выросла на других песнях и другой культуре.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что скрывается за повальной отменой концертов Лолиты.

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