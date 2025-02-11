«Пошлости не место на сцене»: депутат Пензина ответила на «вызов» Лолиты

Народная избранница из Красноярска отвергла приглашение певицы на концерт, заявив, что он ей не нужен — «ни платно, ни бесплатно».

Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Елена Пензина заявила, что певица Лолита Милявская пропагандирует «пошлость и вульгарность». Так она ответила на приглашение знаменитости посетить ее концерт в Красноярске.

«Я, по-моему, позицию свою совершенно ясно выразила. Мне концерты Милявской не нужны — ни платно, ни бесплатно. Я считаю, что пошлости не место на сцене. Ко мне обращались бойцы (военнослужащие СВО — Прим. ред.) и мои избиратели, которые считают так же, как и я, что ей не место на сцене, потому что она пропагандирует пошлость и вульгарность», — заявила Пензина в комментарии 5-tv.ru.

Депутат подчеркнула, что вряд ли посещение концерта исправит ее мнение о Милявской, потому что, «если человек в 60 лет не понимает, что хорошо, а что плохо, это уже никак не исправишь». При этом, добавила Пензина, у нее нет негатива по отношению к певице, просто она выросла на других песнях и другой культуре.

Также красноярский депутат выразила уважение жителям Томска, которые добились отмены в своем городе концерта Лолиты. Пензина дала понять, что сожалеет об отсутствии такой же сплоченной позиции по отношении к Милявской среди красноярцев.

«Если люди считают, что можно ходить и поддерживать деньгами человека, который предпочитает „потреблять москалей“, — ради бога, пусть они это делают», — отметила депутат.

Фото, видео: © РИА Новости/Светлана Шевченко; 5-tv.ru

Сама Милявская ранее в этот день персонально пригласила Пензину на свой концерт в Красноярске. В своем Telegram-канале она опубликовала видеообращение к депутату, в комментарии к которому предложила Пензиной «по-мужски один на один» в глаза высказать все претензии и не тратить время на закулисные обсуждения.

«Хочу вас пригласить на свой концерт. У вас еще есть время собраться, составить собственное мнение о концерте. Я вам выделю лучшие места, думаю, весь город будет рад вас видеть. У меня много зрителей, они ваш электорат. Давайте пообщаемся. Хотите, я вам даже микрофон предоставлю со сцены, и вы выскажете все претензии ко мне лично», — сказала Лолита в кадре.

Ответ народной избранницы не заставил себя долго ждать.

«Я по-женски вас и ваш концерт просто проигнорирую», — написала Пензина в своем Telegram-канале.

Заочный «батл» певицы и депутата, как уже окрестили в сети перепалку Пензиной и Лолиты, длится с конца января. Он начался с поста в соцсети Пензиной, в котором она написала, что певицы Лолита Милявская и Диана Арбенина, которые собираются выступать в Красноярске, «хорошо известны своим отношением к СВО», и заявила, что «предателям не место на сцене».

В ответ Лолита обвинила депутата в попытке пиара на известной личности.

«А это самый простой ход, чтобы тебя узнали. Называется просто и используется вечно: „(Оскорби. - Прим. ред.) известного человека, и тебя запомнят“. Комплекс Герострата», — написала Милявская.

Пензина тоже не стала молчать. Она опубликовала обращение красноярского военнослужащего, в котором тот заявил, что Милявская и Арбенина не должны давать концерты в его родном городе. Также депутат призвала певицу не строить из себя «богиню целомудрия Артемиду».

В перепалку певицы и депутата включились поклонники первой и избиратели второй, которые активно комментируют в сети каждый раунд «батла» между Пензиной и Милявской.

К слову, Красноярск стал единственным городом в Сибири, где Лолите разрешили выступить. Жители Кемерова, Новокузнецка и Томска дали певице от ворот поворот, чему она громко возмущалась в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита пожаловалась на то, как «красиво и интеллигентно» ей отменили выступление в Томске.