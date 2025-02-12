По подозрению в чудовищных преступлениях на Украине задержали немецкого наемника, который воевал на стороне ВСУ. Гражданин Германии может быть причастен к трем изнасилованиям. Причем, одной из его жертв стала несовершеннолетняя. Все происходящее он снимал на телефон и выкладывал видео в интернет.

Другие шокирующие факты вскрылись после того, как обыски прошли в квартире педофила. Что там обнаружили — узнал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Бывший военный бундесвера, доброволец в рядах ВСУ и герой противостояния с Россией. Немецкий Bild представлял некоего Бена Р. именно так. Он был главным участником многих публикаций.

Он сражался с русскими в Артемовске (украинское название — Бахмут), встречался в бою с ЧВК «Вагнер», а собственное ранение снял на камеру.

Такие полные пафоса и восхищения статьи выходили больше года. До тех пор, пока в сети те же немцы не обнаружили десятки видеозаписей. Где тот самый Бен насилует девушек.

На записях слышно, как женщины говорят на немецком и английском: «Пожалуйста, остановись, пожалуйста» и «Бен, нет». Некоторые выглядят ошеломленными, у других видны травмы. Одна лежит неподвижно.

Как оказалось, на Западе о том, что Бен, мягко говоря, не самый хороший человек, знали давно. Спецслужбы США предупреждали немецких коллег — в чате Discord Бен публикует порнографические ролики с детьми. Ордер на арест мужчины в Баварии выдали еще в 2023 году.

Его обвиняют в многочисленных изнасилованиях, дезертирстве, хранении и распространении детской порнографии, а также в нарушении закона о контроле за вооружением.

Но задержали Бена только в 2025-м. Причем украинские следователи, которые до недавнего времени никаких проблем в немецком наемнике не замечали. А вот в Германии в бывшем военнослужащем бундесвера видят грядущие проблемы.

«Недопустимо, чтобы немцы использовали условия (конфликта. — Прим. ред.) на Украине для насилия над несовершеннолетними, женщинами или, возможно, даже для участия в военных преступлениях», — говорит член палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн.

О том, что воевать на Украину едут преступники со всего мира, Россия говорила много раз. В Европе и США это начинают понимать только сейчас. Уж слишком очевидные доказательства.

«Видимо, это человек, который пытался избежать судебного преследования в одной стране, а затем не смог удержаться и снова совершил преступление в другой», — говорит эксперт по праву Евросоюза, экс-депутат Европейского парламента Гуннар Бек.

Украинские силовики задержали Бена за изнасилования под Сумами. Ближайшая линия соприкосновения — Курская область. Был ли немец там, например, в Русском Поречном, где ВСУ запытали до смерти десятки мирных жителей — неизвестно. Но вряд ли даже после этой истории правительства на Западе займутся проблемой своих преступников, сбежавших от правосудия на Украину.

«Им гораздо выгоднее, чтобы они участвовали в боевых действиях против Российской Федерации и тем самым исполняли свою повинность перед государством на стороне украинских боевиков, присоединяясь к их частям», — говорит политолог Игорь Семеновский.

Сейчас немецкий Bild удалил почти все записи с Беном в главной роли. Все-таки собственному народу очень трудно объяснить, почему насильник беспомощных женщин и детей считается героем на Украине. Тем более, что эта же Украина выдавать его немецким полицейским пока не собирается.