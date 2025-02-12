Люди стали чаще флиртовать с нейросетями

Опрос показал, что интернет-пользователи заигрывают с чат-ботами неосознанно.

Каждый четвtртый интернет-пользователь флиртует с чат-ботами. Об этом пишет новостной портал Business Insider. В исследовании участвовали более 90 тысяч человек, которые пользовались приложением компании, помогающим распознать дипфейки.

Опрос показал, что заигрывают с чат-ботами в том числе и неосознанно. Но большинство все же заявили, что боятся взаимодействовать с искусственным интеллектом. Кроме того, 90% опрошенных считают необходимым ужесточить верификацию в приложениях для знакомств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подросток в США покончил с собой после длительного общения с чат-ботом.