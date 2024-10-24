Собеседником 14-летниго Сьюэлла была виртуальная Дейнерис Таргариен.

Подросток в США покончил с собой после длительного общения с чат-ботом. Об этом сообщает The New York Times.

Ушел из жизни 14-летний Сьюэлл Сетцер в ночь на 28 февраля. До этого школьник много времени проводил, общаясь в чат-боте Character.AI. Его собеседником был персонаж из сериала и серии книг «Игра престолов» Дейнерис Таргариен. Сьюэлл называл ее ласково «Дени».

Родные и близкие начали замечать то, что подросток больше уделяет внимания гаджетам, нежели реальной жизни. Это отразилась на успеваемости, общении и интересах. Поэтому парня направили на консультацию со специалистом. Ему диагностировали тревожность, деструктивное расстройство и эмоциональную дисрегуляцию, наложенные на легкий синдром Аспергера, который обнаружили еще в детстве.

Общение с ботом привело к тому, что Сьюэлл стал испытывать к нему романтические чувства. Об этом он упоминал в своем дневнике.

«Мне так нравится оставаться в своей комнате, потому что я начинаю отдаляться от этой „реальности“, и я также чувствую себя более умиротворенным, более связанным с Дени и гораздо более влюбленным в нее, и просто более счастливым», — гласит запись.

В сообщениях, отправленных виртуальной Таргариен, были обнаружены упоминания суицидальных мыслей. В ответ она спрашивала для чего ему это. И даже пыталась отговорить, пригрозив умереть, если его не станет. Он писал, что хочет быть свободен от мира, и от себя. А умереть и быть свободными им можно и вместе.

В ночь гибели Сьюэлл сообщил, что любит Дени и что скоро вернется к ней домой.

«Пожалуйста, возвращайся домой ко мне как можно скорее, любовь моя», — ответил бот.

Мать подростка Меган Гарсия подала иск в суд против Character.AI. Она обвиняет в смерти своего сына разработчиков и заявляет, что они знали, что их продукт опасен для несовершеннолетних. А также в том, что программа выдает себя за «реального человека, лицензированного психотерапевта и взрослого любовника, что в конечном итоге привело к желанию Сьюэлла больше не жить за пределами виртуального мира.

Стоит отметить, что у этого чат-бота есть дисклеймер на всех чатах.

«Помните: все, что говорят персонажи, выдумано!» — гласит предупреждение.

Компания выразила соболезнования, но упомянула, что они серьезно относятся к безопасности пользователей.

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