В НАСА анонсировали полет Crew Dragon с российским космонавтом к МКС

|
Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

НАСА: Crew Dragon с российским космонавтом полетит к МКС 12 марта

NASA анонсировало полет Crew Dragon с российским космонавтом к МКС

Фото: www.globallookpress.com/NASA

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В составе экипажа Кирилл Песков и трое астронавтов.

Полет корабля Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым на Международную космическую станцию (МКС) состоится 12 марта. Об этом сообщила пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

«Запуск Crew-10 запланирован на среду, 12 марта, при условии готовности миссии и завершения процесса сертификации готовности к полету», — указывается в сообщении.

В составе экипажа корабля Песков, астронавты НАСА Энн Макклейн, Николь Айерс, а еще Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Сейчас на МКС находится команда с Crew-9. Она вернется на Землю после того, как передаст дела новоприбывшему экипажу.

Также с кораблем Crew Dragon с МКС на Землю вернутся космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов, астронавты Ник Хейг, Сунита Уильямс и Барри Юджин Уильямс.

Прежде экс-гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что пилотируемые полеты на Марс могут начаться в ближайшие 50 лет. По его словам, основная проблема, которая стоит перед началом осуществления таких полетов, — это психологическая совместимость человека с космическим пространством. Кроме того, ученые думают над тем, как сохранить основные функции человеческого организма в условиях микрогравитации.

В 2030 году начнется разработка ядерного буксира «Зевс», предназначенного для освоения дальнего космоса. При этом его использование может стартовать в 2030-2040-х годах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие космические технологии разрабатывают ученые из РФ.

-8° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
95.80
-0.98 99.20
-1.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:10
Люди стали чаще флиртовать с нейросетями
7:56
В НАСА анонсировали полет Crew Dragon с российским космонавтом к МКС
7:42
Начался демонтаж нижней части корпуса танкера «Волгонефть-239»
7:30
Российские зенитчики прикрыли атаку мотострелков. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Путь к независимости: почему Алексей Гаврилов не набивается в друзья режиссерам
6:59
Плана нет: Трамп блефует, что готов к переговорам с Путиным

Сейчас читают

Константин Соловьев вернулся к детям от Евгении Ахременко, от которых отказался
«Сразу подобреет»: Лолита пожелала депутату Пензиной хорошего мужа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год