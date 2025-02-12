В Северной Осетии во время концерта умерла руководитель оркестра

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 47 0

Все произошло на глазах у зрителей, среди которых была и дочь гармонистки.

Умерла заслуженная артистка Северной Осетии Эльза Датиева

Фото: 5-tv.ru

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Умерла заслуженная артистка Северной Осетии и руководитель государственного ансамбля республики «Алан», гармонистка Эльза Датиева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на  представителя в Минкультуры региона.

Артистке стало плохо во время концерта во Дворце молодежи в городе Владикавказ. По данным СМИ, в зале среди зрителей находилась и дочь погибшей артистки.

Приступ, которой застиг Датиеву прямо на сцене, оказался запечатлен на камеру. На записи видно, что гармонистка перестала играть на инструменте и пыталась обратиться к своему коллеге, а после теряла сознание.

Выступление остановили, закрыли кулисы и вызвали скорую помощь. Однако спасти Датиеву медикам не удалось. Ей было 63 года.

Сообщается, что артистка серьезно болела. У нее были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Кроме того Датиева боролась с онкологией. По предварительным данным, причиной смерти руководителя ансамбля «Алан» стал оторвавшийся тромб.

Раннее 5-tv.ru писал о том, что умерла народная артистка России Ольга Титкова.

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