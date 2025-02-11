Умерла народная артистка РФ Ольга Титкова

Советская и российская актриса театра и кино Ольга Титкова скончалась на 84-м году жизни. Трагическую новость сообщили в Новосибирском музыкальном театре, где артистка служила с 1968 года.

Уточняется, что Титкова ушла из жизни 11 февраля. Место и время прощания станут известны позднее.

Ольга Титкова родилась в 1941 году в семье известного художника, члена Союза художников СССР Василия Титкова. Дядя актрисы Иван Титков — народный художник РСФСР, а двоюродная сестра Элеонора Титкова —советский и российский оперный режиссер и театральный педагог, заслуженный деятель искусств России.

В 1968 году Титкова окончила Государственный институт театрального искусства имени Луначарского и тогда же же стала артисткой Новосибирского театра музыкальной комедии.

Среди известных театральных работ актрисы — роли Сурмиловой («Лев Гурыч Синичкин»), Адели («Летучая мышь»), Валентины («Веселая вдова»), Цецилии («Марица»), Нинон («Фиалка Монмартра»), Каролины («Мистер Икс»), Красавиной («Женитьба Бальзаминова»).

В 1985 году Титкова единственный раз появилась на экране в короткометражной криминальной драме «Тайга».

Также актриса была профессором кафедры музыкального театра Новосибирской консерватории имени Глинки.

В 1988 году Титкова удостоилась звания заслуженной артистки РСФСР, в 2004-м — народной артистки России. В 2002 году за роль графини Данковой в оперетте «Граф Люксембург» актриса получила премию «Золотая маска» — первой в Новосибирском музыкальном театре. Также Титкова трижды становилась лауреатом премии «Парадиз».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист СССР Олег Стриженов ушел из жизни в возрасте 95 лет.