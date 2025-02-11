Умерла народная артистка РФ Ольга Титкова

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

Актриса ушла из жизни 11 февраля в возрасте 83 лет.

Умерла народная артистка РФ Ольга Титкова

Фото: kino-teatr.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Советская и российская актриса театра и кино Ольга Титкова скончалась на 84-м году жизни. Трагическую новость сообщили в Новосибирском музыкальном театре, где артистка служила с 1968 года.

Уточняется, что Титкова ушла из жизни 11 февраля. Место и время прощания станут известны позднее.

Ольга Титкова родилась в 1941 году в семье известного художника, члена Союза художников СССР Василия Титкова. Дядя актрисы Иван Титков — народный художник РСФСР, а двоюродная сестра Элеонора Титкова —советский и российский оперный режиссер и театральный педагог, заслуженный деятель искусств России.

В 1968 году Титкова окончила Государственный институт театрального искусства имени Луначарского и тогда же же стала артисткой Новосибирского театра музыкальной комедии.

Среди известных театральных работ актрисы — роли Сурмиловой («Лев Гурыч Синичкин»), Адели («Летучая мышь»), Валентины («Веселая вдова»), Цецилии («Марица»), Нинон («Фиалка Монмартра»), Каролины («Мистер Икс»), Красавиной («Женитьба Бальзаминова»).

В 1985 году Титкова единственный раз появилась на экране в короткометражной криминальной драме «Тайга».

Также актриса была профессором кафедры музыкального театра Новосибирской консерватории имени Глинки.

В 1988 году Титкова удостоилась звания заслуженной артистки РСФСР, в 2004-м — народной артистки России. В 2002 году за роль графини Данковой в оперетте «Граф Люксембург» актриса получила премию «Золотая маска» — первой в Новосибирском музыкальном театре. Также Титкова трижды становилась лауреатом премии «Парадиз».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист СССР Олег Стриженов ушел из жизни в возрасте 95 лет.

-7° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.78
-0.50 100.50
-0.72
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:20
Чернышенко: успех ученика будет отражаться на доходах учителя
18:16
Депутат Госдумы Крашенинников презентовал свою новую книгу в Москве
18:11
«От слова отец»: в Приморье простились с погибшим в Курской области вице-губернатором
18:00
Дым — не главная опасность: в чем заключается настоящий вред кальяна
17:46
Умерла народная артистка РФ Ольга Титкова
17:35
Роскомнадзор предупредил о возможных сбоях в работе операторов связи

Сейчас читают

Лолита в знак протеста сорвала юбку на сцене во время концерта в Красноярске
«Пошлости не место на сцене»: депутат Пензина ответила на «вызов» Лолиты
СВР: Киев готовит провокацию против РФ с подрывом иностранного судна на Балтике
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год