В Красноярске подросток родила младенца и выбросила его в мусорный бак

Подросток родила недоношенного ребенка и выбросила его в мусорный бак в Красноярске. Об этом сообщил 5-tv.ru источник из правоохранительных органов.

По предварительным данным, утром 12 февраля девушка самостоятельно родила ребенка в своей квартире, где живет с матерью и отчимом. После этого ее госпитализировали в тяжелом состоянии, у 16-летнего подростка было кровотечение. Срок беременности составил 22 недели. Родив ребенка, девушка просто выбросила его.

Следственное управление Следственного комитета России (СУ СК) по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего. Они уже выяснили, что у подростка родилась девочка. При появлении на свет она подавала признаки жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФ занимается возвращением оставленной в Анталье новорожденной. Речь идет о девочке, которую родила россиянка Екатерина и оставила в туалете турецкого аэропорта. Ребенок пролежал там примерно 12 минут, а после младенца госпитализировали в детское медучреждение Антальи. Родившая россиянка и ее мать пытались скрыться, однако их задержала полиция.