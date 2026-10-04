Чтобы не пучило: какие продукты вызывают вздутие живота, а какие спасают от него

Газы в кишечнике есть у каждого человека — это естественная часть пищеварения. Но иногда их становится больше или кишечник становится чувствительнее к растяжению. Тогда появляются распирание, урчание, чувство тяжести и другие неприятные ощущения.

Почему живот может вздуваться даже после привычной еды, какие продукты чаще усиливают газообразование и когда метеоризм может быть связан с синдромом раздраженного кишечника — ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Ваше здоровье».

Газы в кишечнике: откуда они берутся

Образование газов — нормальный процесс, который сопровождает пищеварение. Часть воздуха человек заглатывает во время еды и питья, а часть газов образуется в кишечнике в результате переработки компонентов пищи бактериями.

В составе кишечных газов могут присутствовать азот, углекислый газ, водород и другие соединения. За характерный неприятный запах отвечают в том числе серосодержащие вещества, причем количество газа и интенсивность запаха — не одно и то же.

Проблема возникает, когда газообразование усиливается или человек начинает особенно остро ощущать растяжение кишечника. Тогда появляются чувство переполнения, распирание и заметное увеличение живота.

Какие продукты могут вызывать вздутие

К продуктам, способным провоцировать газообразование, относятся, например, бобовые. В них много белка, и это полезно. Но в то же самое время много веществ, содержащих серу. Именно они дают самый неприятный запах.

В капусте тоже содержатся много ферментированной клетчатки и дополнительных веществ, поэтому объем газов после капусты может быть большой.

Еще один возможный провокатор — сладкие газированные напитки. В этом случае человек не только получает определенное количество газа непосредственно из напитка, но и большое количество сахара или подсластителей, некоторые из которых могут усиливать неприятные симптомы.

Молоко способно вызывать метеоризм у людей, которые плохо усваивают лактозу. Если молочный сахар не расщепляется полностью, он попадает в толстый кишечник и становится субстратом для бактерий.

У некоторых людей похожую реакцию вызывают яблоки. Они содержат клетчатку и определенные углеводы, которые у чувствительного кишечника могут усиливать процессы ферментации.

При этом универсального списка «запрещенных» продуктов не существует. Реакция зависит от количества съеденного, индивидуальной переносимости и особенностей работы желудочно-кишечного тракта. Поэтому полностью отказываться от полезного продукта только из-за его способности усиливать газообразование не всегда необходимо.

Имбирь, мята и укроп: что может помочь при вздутии

Первое, на что стоит обратить внимание при склонности к вздутию, — размер порции. Иногда неприятные ощущения вызывает не сам продукт, а его количество. Особенно это касается пищи, богатой клетчаткой.

Одним из продуктов, который традиционно используют при пищеварительном дискомфорте, является имбирь. Его компоненты способны влиять на моторику желудочно-кишечного тракта, поэтому напиток с имбирем можно использовать после еды.

Рецепт имбирной воды

Ингридиенты:

натертый корень имбиря — одна чайная ложка;

горячая вода — 200 миллилитров.

Приготовление:

Натертый корень необходимо залить горячей водой и дать напитку настояться. В исходной рекомендации его предлагают употреблять примерно через 15 минут после еды.

При дискомфорте в животе традиционно используют также мяту и укроп.

Кабачок и тыква обычно относятся к продуктам, которые реже вызывают выраженное газообразование. Поэтому при чувствительном кишечнике они могут стать более комфортной альтернативой некоторым продуктам с большим количеством ферментируемых компонентов.

Лук, чеснок и грибы: как они влияют на кишечник

Лук и чеснок содержат ферментируемые углеводы, поэтому у некоторых людей после большой порции этих продуктов появляются вздутие и газообразование. При этом небольшое количество может переноситься совершенно нормально.

Грибы содержат большое количество клетчатки. Но она отличается от клетчатки, которую мы привыкли есть в овощах и фруктах. Если ее съесть много, это тоже может спровоцировать вздутие и газообразование.

Но при этом грибы очень полезны, потому что благодаря этой клетчатке мы можем избавиться от вредных веществ, накопившихся в кишечнике. Она работает фактически как ершик или паровозик, в вагончик которого мы складываем мусор, и он уезжает из нашего организма.

Когда вздутие может быть связано с синдромом раздраженного кишечника

Вздутие живота зачастую сопровождает синдром раздраженного кишечника. В этом состоянии человека мучают боли, спазмы, нарушения стула, но органическая патология отсутствует. Полностью избавиться от этого заболевания нельзя, но можно достичь стойкой ремиссии.

Для этого нужно действовать комплексно. Вместе с врачом составить план питания, наладить сон, подключить физические нагрузки, научиться работать со стрессом и, конечно же, держать под рукой средства от вздутия живота и спазмов.