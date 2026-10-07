Суровое наказание: 79-летний Арнольд Шварценеггер ввел строгие правила в спальне

Hello: 79-летний Арнольд Шварценеггер ввел строгие правила в спальне

Актер Арнольд Шварценеггер требовал от детей самостоятельно заправлять кровати и поддерживать порядок в комнатах, а за нарушение правил мог выбросить матрас вместе с постельными принадлежностями. О домашних порядках рассказал его сын Патрик, сообщает Hello.

Однажды Шварценеггер вынес матрас на балкон и бросил его вместе с простынями и подушками. Так он хотел напомнить, что дети должны сами убирать комнаты, мыть ванную и заправлять постели, а не перекладывать эти обязанности на других.

По словам Патрика, наказание могло последовать и за свет, который дети забывали выключить перед уходом в школу. В таких случаях актер выкручивал лампочки.

Правила распространялись и на гостей. Патрик вспомнил, как его друзья разделись перед купанием в бассейне и оставили одежду в беспорядке. По словам сына, Шварценеггер собрал вещи и бросил их в огонь, поскольку они лежали не так, как он требовал.

Сам актер связывает дисциплину с привычкой начинать день с дела. На благотворительном саммите Town & Country в 2023 году он сформулировал свой девиз: «Главное — утром что-то сделать». Заправленная постель для него — одна из главных ежедневных обязанностей.

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