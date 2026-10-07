Российская армия поразила инфраструктуру ВСУ в Одесской области

Выведены из строя элементы портовой и судоремонтной инфраструктуры противника.
Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Минувшей ночью российская армия массированным ударом поразила портовую и судоремонтную инфраструктуру ВСУ в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации в результате массированного удара поражены высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами… объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, морские суда, задействованные в интересах ВСУ», — заявили в оборонном ведомстве.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные ударили по электроподстанции Кочеток в Харьковской области. Удары были нанесены вечером 4 октября и в ночь на 5 октября — среди выведенных из строя объектов также оказался портовый пункт Вилково в Одесской области.
До этого армия России ликвидировала штаб военно-морской базы ВСУ «Восток». Как уточнили в оборонном ведомстве, удары по объектам украинской инфраструктуры были нанесены в ночь на 27 сентября с помощью беспилотных летательных аппаратов.
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