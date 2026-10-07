Российская армия поразила инфраструктуру ВСУ в Одесской области

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 32 0

Выведены из строя элементы портовой и судоремонтной инфраструктуры противника.

Какие цели российская армия поразила в Одесской области

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Минувшей ночью российская армия массированным ударом поразила портовую и судоремонтную инфраструктуру ВСУ в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации в результате массированного удара поражены высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами… объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, морские суда, задействованные в интересах ВСУ», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные ударили по электроподстанции Кочеток в Харьковской области. Удары были нанесены вечером 4 октября и в ночь на 5 октября — среди выведенных из строя объектов также оказался портовый пункт Вилково в Одесской области.

До этого армия России ликвидировала штаб военно-морской базы ВСУ «Восток». Как уточнили в оборонном ведомстве, удары по объектам украинской инфраструктуры были нанесены в ночь на 27 сентября с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Спецоперация
7 окт
Армия России поразила предприятия украинского ВПК в Киевской и других областях
6 окт
«Князь Вандал Новгородский» помог поразить позицию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6 окт
Экипаж Ми-28НМ атаковал пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
5 окт
«Тосочка» крушит врага на добропольском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
5 окт
Расчет гаубицы д-30 работает под Днепропетровском. Лучшее видео из зоны СВО
4 окт
Армия России уничтожила командный пункт ВСУ на Харьковском направлении
4 окт
«Кочующий танк» и «Гиацинт-К»: как российская армия перемалывает ВСУ
3 окт
Армия России за сутки освободила свыше 70 зданий в Доброполье
3 окт
Су-34 ударил по пункту дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
3 окт
«Мста-С» уничтожила живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
85.71
0.78 96.03
0.70
Эстеты и трансформаторы: в чем жизненное предназначение рожденных в сентя...

Последние новости

10:12
«Последнее танго»: как прошел прощальный матч Месси за сборную
10:06
Силиконовый робот: мать четверых детей пожалела об операции на груди
10:01
Солнце резко активизировалось: Земле грозят заметные магнитные бури
9:55
Систему BRICS Pay начнут тестировать в 2027 году
9:51
Охотники за дронами: как мобильные огневые группы защищают дороги под Луганском
9:45
«Отказался ради тебя»: мужчина отправил бывшей жене список «жертв» в браке с ней

Сейчас читают

Суровое наказание: 79-летний Арнольд Шварценеггер ввел строгие правила в спальне
Еле дотерпели: самолет экстренно сел в Нью-Йорке из-за сломавшихся туалетов
Сохраняйте бдительность: как защититься от телефонных мошенников
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео