Россия и Судан договорились о создании военно-морской базы

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

МИД Судана объявил о достижении взаимопонимания по военно-морской базе РФ

Россия и Судан договорились по вопросу о создании военно-морской базы

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Согласно соглашению, штат не будет превышать 300 человек.

Россия и Судан договорились по вопросу создания базы Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Решение было принято в ходе переговоров глав МИД стран. Об этом заявил министр иностранных дел Судана Али Юсеф Шариф в беседе с журналистами.

«Мы достигли по этому вопросу взаимопонимания», — сказал он по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Али Юсеф Шариф добавил, что стороны со всем согласились и договорились.

Еще в конце августа 2024 года посольство РФ в Судане подтвердило, что соглашение об открытии на побережье Красного моря пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота России остается в силе. Документ был подписан 1 декабря 2020 года.

Согласно соглашению, штат базы не будет превышать 300 человек. В это число входят военнослужащие и гражданские лица. При этом база должна принимать не более четырех российских кораблей одновременно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров анонсировал пересмотр обязательств России перед МВФ, ВБ и ВТО. Организации стали инструментом гибридной войны и используют дискриминационные подходы.

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