Лавров анонсировал пересмотр обязательств России перед МВФ, ВБ и ВТО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Лавров: РФ будет пересматривать обязательства перед международными организациями

Лавров анонсировал пересмотр обязательств России перед МВФ, ВБ и ВТО

Фото: www.globallookpress.com/Soeren Stache

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Организации стали инструментом гибридной войны и используют дискриминационные подходы.

Россия будет пересматривать свои обязательства перед международными организациями, которые используют дискриминационные подходы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он уточнил, что речь идет о Международном валютном фонде (МВФ), Всемирном банке (ВБ) и Всемирной торговой организации (ВТО). Эти организации, по словам Лаврова, становятся инструментом гибридной войны. При этом страны Запада сами рушат систему, выстроенную для обслуживания собственных финансово-экономических интересов в послевоенный период.

«В этих условиях наши обязательства перед организациями, в которых практикуются откровенно-дискриминационные подходы, где не соблюдается уставной принцип равноправия участников, нарушаются согласованные консенсусные процедуры, будут пересматриваться», — заявил Лавров, отметив, что этот процесс уже начался.

Бывший исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин ранее заявил, что эта организация превратилась в финансовый придаток НАТО, проводника и инструмент внешней политики западных стран.

Можин, по его словам, неоднократно заявлял о своем неуважении к Совету директоров фонда в связи с нечестностью и несправедливостью. Особенно в отношении ряда стран, которые входят в состав и подвергаются дискриминации.

МВФ, по мнению Можина, как финансовый институт должен «уделять внимание и заботу состоянию всей мировой экономики», став помощником при переходе к новому мировому порядку.

Также Можин заявил, что не уверен в выживаемости МВФ. В последнее время он стал фундаментально нечестен в своих оценках и анализе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин на саммите «БРИКС» заявил о назревшем вопросе реформирования ООН и МВФ.

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