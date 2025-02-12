Променяла красную дорожку на тюрьму: Кейт Миддлтон увидели в неожиданном месте

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 26 0

Кейт Миддлтон посетила женскую тюрьму

Кейт Миддлтон приняла неожиданное решение

Фото: www.globallookpress.com/Pool

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Знаменитость приняла серьезное решение.

Супруга британского принца Уильяма — Кейт Миддлтон — отказалась от посещения церемонии BAFTA, однако согласилась посетить женскую тюрьму. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

Она прибыла в исправительное учреждение в графстве Чешир, чтобы пообщаться с заключенными. Они, в свою очередь, очень обрадовались приезду Миддлтон и встретили ее приветственными выкриками.

Среди заключенных женщин некоторые были беременные или недавно родившие. Они поблагодарили открывшую Фонд раннего развития детей Кейт за ее программу. Именно она помогла им наладить контакт с детьми, появившимися на свет в таких экстремальных условиях.

Одна из женщин призналась, что с ребенком, родившимся в тюрьме, она справляется даже лучше, чем с тем, который родился на воле. Миддлтон была рада увидеть своими глазами результаты своего вклада в жизнь матерей и их детей.

Британское общество высоко оценило поступок Миддлтон, которая променяла гламурную церемонию на визит в исправительное учреждение. Она  решила, что в «фокусе» должна быть ее благотворительная работа, к которой она относится крайне серьезно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл опять проиграла в негласном соперничестве с Кейт Миддлтон.

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