Народ не обмануть: Меган Маркл опять проиграла в негласном соперничестве с Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон поделилась подробностями своего лечения. Удалось ли ей победить рак? И как будущая королева-консорт Великобритании смогла сохранить волосы после химиотерапии? Из-за чего ее вновь сравнили с Меган Маркл? Почему многие уверены, что жене принца Гарри не дает покоя слава Кэтрин? В чем британцы обвинили Меган? И кто из звезд Голливуда отказался с ней фотографироваться? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это, конечно, стало огромным шоком, и мы с Уильямом делаем все возможное, чтобы все осознать и решить эту проблему в частном порядке ради нашей молодой семьи», — заявила Кейт Миддлтон в марте 2024 года

В январе 2025 принцесса Уэльская Кэтрин рассказала, что вышла в ремиссию. Она опубликовала на своей странице в соцсети пост, где поблагодарила врачей королевской больницы Марсдена, а также всех поклонников за поддержку и заботу.

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«Я по-прежнему сосредоточена на выздоровлении. Любому, кто пережил онкологический диагноз, требуется время, чтобы приспособиться к новой жизни. Однако я с нетерпением жду предстоящего года, который будет насыщенным», — призналась Кейт Миддлтон.

Супруга принца Уильяма больше года боролась с раком. За ее здоровье переживала вся Британия. О своем диагнозе Кейт рассказала не сразу. Чем спровоцировала множество конспирологических теорий.

Когда прошлой зимой Кэтрин резко пропала с экранов и перестала появляться на светских мероприятиях, народ запаниковал. Одни говорили: принцесса сбежала, не выдержав гнета монаршей жизни. Другие и вовсе заявляли, что ее убили. Причем некоторые СМИ писали, что сделал это якобы муж — то ли в порыве ревности, то ли чтобы не мешала ему создать новую семью.

«Из всех теорий мне казалась самой безумной и расстраивала меня больше всего теория о том, что ее уже нет с нами и семья всячески скрывает это», — высказалась блогер Анна Шоу.

В интернете активно распространялась версия о том, что Уильям завел роман на стороне. Шоумен Стивен Колберт назвал даже имя разлучницы — Роуз Хэнбери, маркиза Чамли.

Когда все эти слухи достигли апогея, Кэтрин решила раскрыть правду. Женщина призналась, что после операции на брюшной полости врачи обнаружили у нее опухоль.

«Это очень сложное время для моей семьи. Но я благодарна врачам, которые заботятся обо мне», — подчеркнула жена принца Уильяма.

Лечение явно помогало. Летом принцесса Уэльская впервые появилась на публике. Тогда все отмечали, что Кэтрин ничуть не изменилась. Даже волосы на месте. Доктора объяснили, что это благодаря щадящему курсу химиотерапии.

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«Три уже минимум методики с начала 2000-х апробированы. Шапочки, которые выдавливают кровь из головы, чтобы она не попадала во время химиотерапии с препаратами. Охлаждение, различные типы: автоматическое, ручное. От 40 до 80% людей с помощью криометодик сохраняют волосы», — объяснил врач-онколог Игорь Долгополов.

А теперь стало известно о ремиссии. Кэтрин лично посетила госпиталь, где проходила лечение. Уже не в качестве пациентки, а как сопредседатель благотворительного фонда при больнице. Она пообещала всячески поддерживать медицинские исследования в области онкологических заболеваний, а также людей, которые столкнулись с этой бедой.

Британцы словно забыли, как еще год назад считали, что Кейт не справилась с королевскими обязанностями и сбежала из дворца. А Уильяма подозревали в страшном преступлении. Теперь они восхищаются силой духа принцессы и благородством принца, который трогательно поздравил супругу с днем рождения.

«Самой невероятной жене и маме! Сила, которую ты проявила за последний год, была фантастической. Джордж, Шарлотта, Луи и я очень гордимся тобой», — заявил он.

«Изначально англичане недолюбливали Кейт и даже придумывали ей разные обидные прозвища, например, Waity Katie, что означает „Ждунья Кейт“. И все из-за того, что Уильям очень долго решался сделать ей предложение. Но когда она все-таки дождалась его, англичане разглядели в ней настоящую принцессу и настоящую королеву-консорт, которую они хотят видеть в своей стране», — рассказала Анна Шоу.

А вот вечной сопернице Кэтрин, герцогине Сассекской Меган Маркл никак не удается добиться народной любви. Говорят, актриса с самого начала завидовала, как легко и непринужденно располагает к себе людей Кейт. У самой Меган все получается в точности наоборот. Недавно жена принца Гарри в очередной раз стала объектом критики. Супруги раздавали продуктовые наборы пострадавшим от пожаров в Калифорнии. Правда, делали это под объективами телекамер. За что их обвинили в спекуляции на чужой трагедии.

«Здорово, что они хотят помочь, но почему они не могут сделать это без съемочной группы?».

«Почему это похоже на рекламный трюк?».

Интернет-пользователи заявили, что Меган снова отчаянно пытается привлечь к себе внимание. И припомнили, как на одной из церемоний актриса делала селфи с самыми влиятельными людьми кинобизнеса.

«Если ты изначально зашел на эту сцену, ты не можешь быть за кулисами. Все же ты актер, тебе необходимо дарить всю многогранность твоему зрителю», — выразила мнение телеведущая Нелли Ермолаева.

Интересно, что когда герцог и герцогиня Сассекские только сложили свои полномочия и улетели в США, они говорили, что мечтают о тихой и спокойной жизни вдали от прессы. А сразу после переезда развели бурную светскую активность. Гарри выпустил книгу, где рассказал о тяжелой доле «запасного» принца. А Меган не пропускала ни одного звездного мероприятия.

«Если человек хоть раз почувствовал внимание и для него это стало нормой, то потом забвение, наверное, пугает», — отметила актриса Ирина Безрукова.

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Правда, девушке не всегда были рады. Однажды она попыталась пообщаться с Леонардо Ди Каприо и сделать совместное фото, но тот попросил ее отойти. А после того, как на одной из премий Маркл посадили далеко от сцены на места для гостей третьего ранга, в сети герцогиню Сассекскую прозвали «столиком номер 12».

Сейчас Меган готовит к запуску новый документальный проект. Герцогиню разнесли в пух и прах еще до премьеры. В интернете над ней насмехаются за взятую в аренду пасеку, где она якобы сама разводит пчел и сад с идеальными грядками.

«За ней тянется шлейф лжи, грязи и наигранности. Люди ее не любят, и поэтому все ее проекты, даже иногда действительно интересные, сталкиваются с огромным давлением», — подчеркнула блогер Анна Шоу.

Все попытки Меган Маркл завоевать доверие публики и затмить Кейт Миддлтон заканчиваются провалом. В то время как репутацию принцессы Уэльской не смогли испортить даже слухи о проблемах в браке и побеге из дворца. А уж после известия о болезни Кэтрин и вовсе обошла по популярности короля Карла. За жену Уильяма переживает вся Британия, и каждый ее пост в соцсетях набирает тысячи комментариев.