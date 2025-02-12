Трамп сообщил о продуктивном диалоге с Путиным: что обсудили лидеры

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 67 0

Путин и Трамп договорились о новом витке переговоров по Украине

Трамп назвал разговор с Путиным длинным и продуктивным

Фото: Evan Vucci/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США надеется, что теперь отношения двух стран выйдут на новый уровень.

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным, который состоялся 12 февраля. В публикации на платформе Truth Social Трамп отметил, что беседа была долгой и насыщенной, а обсужденные темы — актуальные для мировой политики.

Среди ключевых вопросов, затронутых в разговоре, — Украина, ситуация на Ближнем Востоке, энергетика и искусственный интеллект. Не забыли лидеры и о более глобальных темах: Трамп отметил, что они обсудили историческое наследие обеих стран, включая роль Советского Союза в победе над нацизмом во Второй мировой войне.

Особое внимание президенты уделили вопросу украинского кризиса. Они пришли к выводу, что для настоящего прогресса важно прекратить войну, и договорились наладить сотрудничество для достижения этой цели. Важной частью диалога стало согласие на организацию официальных визитов и начало совместных переговоров.

Трамп подчеркнул, что процесс будет возглавлять группа американских официальных лиц, включая госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и советника по национальной безопасности Майкла Уолтца. Американский президент выразил надежду, что переговоры принесут реальные результаты, и отношения двух стран выйдут на новый уровень.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп обратился с большой благодарностью к Путину.

-8° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
94.05
-1.75 98.01
-1.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:38
«Конфликт пора завершать»: Трамп сообщил о разговоре с Зеленским
23:20
Зима с запахом хвои: какие вечнозеленые растения встречаются в столице
23:00
В Белом доме подтвердили скорое освобождение Винника и его передачу РФ
22:45
Готовится стать «батей»: Дава официально подтвердил беременность Мари Краймбрери
22:27
Трамп сообщил о продуктивном диалоге с Путиным: что обсудили лидеры
22:10
Феномен Борисова: Янковский поделился впечатлениями от совместных съемок

Сейчас читают

Печальный юбилей: почему Минским соглашениям не суждено было сбыться?
Адвокат Винника: мы активно лоббируем возможность его освобождения
«Я очень ценю»: Трамп обратился с большой благодарностью к Путину
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год