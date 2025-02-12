«Я очень ценю»: Трамп обратился с большой благодарностью к Путину

Лидер США отметил, что освобождение Фогеля — это большой шаг к урегулированию украинского конфликта.

Дональд Трамп поблагодарил Россию за освобождение гражданина США, осужденного за контрабанду наркотиков. Бывшего сотрудника американского посольства Марка Фогеля отпустили накануне. Он уже вернулся на родину, где его встречал лично Дональд Трамп.

Вместе с американским лидером они провели пресс-конференцию в Белом Доме. Во время нее Фогель поделился, что его помиловал президент России. И Трамп выразил особую признательность Владимиру Путину.

Такой шаг в Штатах расценили, как проявление доброй воли. И, как подчеркнул, глава Белого дома — это может положить начало отношений между странами для завершения конфликта на Украине.

«Я очень ценю, что они сделали, что они позволили Марку вернуться домой. Я думаю, это может стать ключевым элементом в урегулировании конфликта на Украине. И мы ценим то, что сделал президент Путин», — заявил лидер США.

Кроме того, Дональд Трамп прокомментировал оставшиеся четыре миллиарда долларов, выделенных предыдущей администрацией Белого дома на военные нужды Украины. По его словам, судьба этих средств пока не решена.

На этом фоне в Киев отправится американский министр финансов. Скотт Бессент намерен потребовать отчета о том, на что были потрачены уже переданные Вашингтоном деньги. Также он планирует обсудить с Зеленским доступ Штатов к месторождениям редкоземельных металлов — в обмен на дальнейшую помощь.