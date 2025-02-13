Самые важные полтора часа года: о чем говорили Путин и Трамп

Между Москвой и Вашингтоном сегодня состоялся разговор, детали которого сейчас крайне интересуют весь мир. Владимир Путин пообщался по телефону с Дональдом Трампом.

После регулярных и явно недружественных выпадов в адрес России со стороны предыдущей американской администрации эта беседа, которая длилась около полутора часов, полностью переворачивает представление о том, как теперь выглядят отношения двух стран.

Речь, конечно, не о дружбе. Главное, что вновь налажен диалог на высшем уровне. О том, что известно к этой минуте рассказывает обозреватель «Известий» Николай Иванов.

Этого разговора — без преувеличения — ждал весь мир, затаив дыхание. Тут важна каждая деталь: темы, тональность.

«Обсуждалась тема урегулирования на Украине. Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Трамп высказался в соцсетях. Уже понятно: президенты нашли точки соприкосновения.

«Мы оба размышляли о великой истории наших народов и о том факте, что мы так успешно сражались вместе во время Второй мировой войны, помня, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы тоже потеряли так много! Каждый из нас говорил о сильных сторонах наших стран и о той огромной пользе, которую мы когда-нибудь получим, работая вместе», — написал Трамп.

Судя по всему, договоренности очень конкретные. Тот факт, что разговор продолжался 1,5 часа, говорит о многом.

«Президент России пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес. Включая, разумеется, и тему украинского урегулирования. Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», — заявил Песков.

Трамп перечислил тех, кто будет представлять Штаты на будущих переговорах: госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф. Что важно: Трамп сначала позвонил Путину. И только потом — Зеленскому.

Личному разговору предшествовало помилование Марка Фогеля — американца, который был осужден у нас за контрабанду наркотиков на 14 лет. Его встречали аплодисментами. И Фогель, и Трамп подчеркнули особую роль именно российского президента в обмене заключенных.

«Президент Путин был очень великодушен, помиловав меня», — сказал Марк Фогель.

В свою очередь, гражданин России, отбывавший срок в американской тюрьме, вернется на родину. В США освобождают из заключения IT-специалиста Александра Винника. Он был арестован в 2017 году в Греции по запросу Штатов. Потом его экстрадировали в Америку. Там обвинили в отмывании денег через криптобиржу.

«США освободят в рамках нынешнего обмена заключенными с РФ Винника очень скоро», — заявила пресс-секретарь Белого дома США Каролин Ливитт.

В окружении Трампа из эпизода с обменом делают серьезные выводы.

«Это вполне может быть хорошим знаком того, какими будут рабочие взаимоотношения у Трампа с Путиным в будущем. У них отличная дружба. И она будет продолжена. Это очень хорошо для всего мира», — отметил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Последний обмен заключенными между Россией и Западом произошел в августе. В нем участвовали 26 человек. Посредником выступила Анкара, саму операцию провели в Турции. В этот раз Москва и Вашингтон сумели договориться напрямую.