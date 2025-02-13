Усов, лап и хвоста уже мало: в России предложили создать единый реестр питомцев

Вмешаться в судьбу животных решили законодатели из Петербурга. Они предлагают создать специальный реестр всех домашних питомцев. Только вот до конца не могут объяснить, чем это поможет. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Усов, лап и хвоста больше недостаточно. У каждой собаки может появиться не только свой паспорт, но и юридическая привязка к хозяину.

«Идет сначала идентификационный номер. Тоже опять-таки с фотографиями все паспорта. И дальше будет проходить ежегодную перерегистрацию», — рассказала заводчица Екатерина Семашенко.

У Екатерины Семашенко пять бельгийских овчарок. Ее питомцы — постоянные участники и призеры выставок. Перед каждым конкурсом всем обновляют документы. Проверяют родословную, прививочный сертификат и регистрацию. Базу данных собак постоянно обновляют и ветеринары.

«Любое животное, хоть раз обратившееся в ветклинику, попадает туда на учет. Те собаки, которые живут, например, в гаражах или около каких-нибудь складов, их никто не регистрирует. В таком случае, как может помочь закон? Только принудительный отлов», — отмечает Екатерина Семашенко.

Создать единый реестр домашних животных предложили законодатели Санкт-Петербурга. Законопроект уже приняли в первом чтении. В базу хотят заносить данные не только питомцев, но и их владельцев.

«Чтобы можно было животное найти, в случае если оно пропадет, останется безнадзорным. В случаях жестокого обращения с животными тоже это поможет установить хозяина домашнего животного и привлечь его к ответственности в этом случае», — пояснил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь.

Правда, механизм привлечения к ответственности жестоких хозяев пока до конца не проработан. Ведь тот, кто мучает животных, никуда об этом сообщать не будет. Зато единый реестр может облегчить работу ветеринаров. Имея базу под рукой, проще помогать питомцам из других регионов. Хотя нередко в ветклиники обращаются люди, которые больше не могут содержать питомца, и что ждет их — тоже пока непонятно.

«У меня большое животное, но меня парализовало, например. Ну куда мне его девать тогда? На улицу я его выпустить не могу. Что усыпить его? Нет, негуманно», — говорит ветеринар Михаил Шеляков.

Законопроект о реестре домашних животных еще дорабатывают. Если он вступит в силу, то уже с 1 января 2026 года владельцам собак придется делиться личными данными. А в будущем, возможно, и нести реальную ответственность за тех, кого приручили.