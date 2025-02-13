Вild: протаранивший толпу в Мюнхене водитель оказался гражданином Афганистана

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 38 0

В данный момент известно о 20 пострадавших.

Вild: протаранивший толпу в Мюнхене водитель оказался гражданином Афганистана

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk

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Водитель, который протаранил на автобусе толпу митингующих людей в Мюнхене, оказался гражданином Афганистана. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

В данный момент известно, что пострадали не меньше 20 человек. Водитель, устроивший массовое ДТП, уже нейтрализован. Мюнхенская полиция подчеркнула, что мужчина обезврежен и больше не представляет опасности.

Ранее сообщалось, что в городе сегодня проходит забастовка работников бюджетного сектора, а именно — местного аэропорта. Очевидцы уверяют, что водитель направил автобус на толпу людей специально, при этом объехав ограждения для безопасности.

Ранее 5-tv.ru приводил слова очевидцев аварии, а также делился видео с места происшествия в Германии.

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