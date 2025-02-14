«Неженки да снежинки»: Зоя Бербер считает, что легкие деньги портят человека

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 19 0

Зоя Бербер: хорошо, когда в жизни есть трудности, а не легкие деньги

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Актриса убеждена, что наличие трудностей в жизни благо, а вот быстрой наживе радоваться не стоит.

Актриса Зоя Бербер очень рада тому, что в ее жизни никогда не было легких денег. Люди растут, преодолевая трудности, а без них становятся «неженками да снежинками», рассказала артистка корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Аутсорс».

«Мое поколение не такое, без труда мы не понимаем, что жизнь в процессе. Поэтому очень круто, что в нашей жизни есть трудности, а не легкие деньги», — объяснила актриса.

Актриса воспитывает десятилетнюю дочь от сценариста Александра Синегузова. Прививать ребенку нравственные ценности и объяснять разницу между добром и злом — проще простого, уверена Бербер. Но только в случае, если дети вас слышат.

«Все просто. Сейчас моей дочери десять лет. Как мне кажется, это просто, если она услышит. Я говорю только одну фразу: „Наблюдай“. Если мы откроем глаза шире, не будем думать о себе и копаться в себе, а просто будем наблюдать за миром, он сам подскажет», — рассказала Бербер.

Она подчеркнула, что воспитание младшего сына — ответственность его отца, актера Максима Белобородова. Коллеги сыграли свадьбу год назад, в браке родился ребенок. Мальчику едва исполнилось пять месяцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зоя Бербер стала мамой во второй раз.

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