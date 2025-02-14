Въезд машины в толпу в Мюнхене назвали терактом: россиян нет среди пострадавших

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За рулем автомобиля был 24-летний афганец, который просил убежища в Германии.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Wolfgang Maria Weber; 5-tv.ru

Граждан России нет среди пострадавших, которые в четверг днем получили травмы в Мюнхене, когда легковой автомобиль на большой скорости влетел в толпу митингующих.

Всего раненных около 30 человек. И надо отметить, что наезд произошел как раз накануне начала в городе международной конференции по безопасности. Власти уже назвали случившееся терактом.

Известно, что водитель на сером автомобиле Mini Cooper специально обогнал полицейский автомобиль, сопровождавший шествие, резко ускорился и протаранил колонну. Полиция задержала злоумышленника.

По информации следствия, это афганец, ему 24 года, он давно уже просил убежища в Германии. Но помимо этого несколько раз попадался на кражах в магазинах, а также с наркотиками.

Канцлер Германии Олаф Шольц уже заявил, что наказание для террориста должно быть максимально жестким, хотя именно канцлер сейчас возглавляет движение пропагандирующее мягкую политику в отношении мигрантов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о подробностях случившегося в Мюнхене.

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