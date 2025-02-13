Число пострадавших после наезда на толпу в Мюнхене возросло до 30 человек

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 30 0

Среди жертв бастовавшие сотрудники местного аэропорта.

Число пострадавших после наезда на толпу в Мюнхене возросло до 30 человек

Фото: www.globallookpress.com/Alexa GrÃ¤f

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Число пострадавших после наезда автомобиля на толпу в Мюнхене возросло до 30 человек. Об этом в четверг сообщила газета Bild.

Инцидент произошел в 10:30 по местному времени. В это время проходила забастовка, которую организовал профсоюз работников местного аэропорта. Автомобиль Mini Cooper серого цвета на высокой скорости столкнулся с группой людей.

«Правоохранительные органы Мюнхена информируют о 30 пострадавших в результате инцидента с применением транспортного средства», — сообщает издание.

В канун Рождества, 20 декабря, в немецком Магдебурге случилось страшное происшествие. Автомобиль наехал на людей, которые пришли на ярмарку. В результате пять женщин и ребенок погибли, еще около 200 человек получили травмы. Некоторых из них пришлось госпитализировать в тяжелом состоянии.

Водитель был задержан. Им оказался гражданин Саудовской Аравии, предположительно, врач-психиатр. По одной из версий, мужчина мог совершить преступление из-за недовольства отношением немецких властей к беженцам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об аналогичном случае, который произошел в Новом Орлеане в США.

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