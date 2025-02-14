«Вы все узнаете 9 марта»: Мизулина об отношениях с SHAMAN

В этот день пройдет концерт исполнителя с довольно многообещающим названием «Ты моя».

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина раскроет подробности отношений с заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым (SHAMAN) 9 марта. Об этом она рассказала во время встречи со школьниками и студентами в Кемерове.

Так, в ходе мероприятия один из зрителей поинтересовался, что ее связывает с исполнителем и действительно ли они встречаются.

«Вы все узнаете 9 марта», — ответила Мизулина.

Именно в этот день состоится концерт Дронова, который называется «Ты моя». По всей видимости, глава Лиги безопасного Интернета также будет присутствовать во время мероприятия, где и будет раскрыта едва ли не главная интрига.

Поводом для слухов об их романе стал случай во время совместного визита в московскую школу № 1409 с концертом и автограф-сессией. По соцсетям разлетелись кадры, как SHAMAN обнимает спутницу, скрывая их лица рукой, а затем возникает момент близости, который многие интерпретировали как поцелуй.

Активно подогревает слух и пост в Telegram-канале Мизулиной. Она опубликовала фотографию с Дроновым и сопроводила его подписью «Ты мой». Музыкант в комментариях ответил ей тем же.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что SHAMAN не опровергает слухи о будущей свадьбе.