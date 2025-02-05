«Вы узнаете!» — SHAMAN не опровергает слухи о будущей свадьбе

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 60 0

Певец SHAMAN не опровергает слухи о будущей свадьбе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Предполагаемой избранницей может стать глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

Заслуженный артист России SHAMAN на фоне слухов о романе с главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной заявил, что зрители скоро узнают, состоится ли свадьба. Певец предпочитает хранить интригу, избегая прямого ответа на вопрос журналистов, когда он будет готов вновь жениться.

«Вы об этом узнаете!» — воскликнул артист в беседе с 5-tv.ru.

При этом SHAMAN не стал опровергать слухи о якобы новой возлюбленной. А основания для слухов есть. В последнее время разведенного в прошлом году артиста все чаще стали видеть в компании Екатерины Мизулиной. Они не дают комментариев по поводу своих отношений, но их действия говорят сами за себя.

Недавно все стало еще запутаннее и интереснее: в московской школе № 1409 SHAMAN якобы поцеловал Екатерину. Во время всего мероприятия для учащихся знаменитости не отходили друг от друга. Многие заметили искру между ними.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что SHAMAN рассказал про отношения с Екатериной Мизулиной.

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