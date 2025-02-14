Настоящий детектив: ртуть добавили в пирожки из московской пекарни с целью убийства

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 59 0

Ртуть добавили в пирожки из московской пекарни с целью убийства

Пирожки с ртутью, которыми отравились двое мужчин в Москве, оказались липовыми

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Вы никогда не догадаетесь, кто в этой истории является злоумышленником.

Громкая история, произошедшая на этой неделе в Москве, гудела буквально из каждого Telegram-канала. Двое мужчин, употребивших купленные в пекарне пирожки, были доставлены в тяжелом состоянии в больницу. Как оказалось, у хлебобулочных изделий была необычная «начинка» — ртуть. Как она там оказалась — начали выяснять следователи. Они пришли к выводу, что производитель к этому не имеет никакого отношения.

Дело приобрело куда более закрученный сюжет. Ртуть добавили в пирожки с целью убийства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc

Оказалось, что мужчина решил отравить своего знакомого на почве ревности к женщине. Чтобы устранить соперника, он приобрел не менее четырех медицинских градусников, разбил их и с помощью шприца начинил выпечку веществом.

Самое интересное, что злоумышленник был доставлен в больницу вместе со своим знакомым, которому скормил ядовитые булочные изделия, с такими же симптомами. Однако на самом деле у него никакого отравления не было, а попросту симулировал, ведь он к еде не притронулся.

Как уточнили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по столице, в ходе следствия он выдвигал противоречивые версии, пытаясь представить случившееся как несчастный случай. Он уже признал вину. Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее 5-tv.ru сообщил, что учащиеся одной из школ Петропавловска-Камчатского отравились в столовой учреждения.

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