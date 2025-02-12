Котлеты на завтрак: учащиеся школы на Камчатке отравились в столовой

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Евгения Романова
Евгения Романова 22 0

Дети отравились в школьной столовой на Камчатке

Котлеты на завтрак: учащиеся школы на Камчатке отравились в столовой

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Следственный комитет проводит проверку.

Учащиеся одной из школ Петропавловска-Камчатского отравились в столовой учреждения. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Камчатскому краю.

«По предварительным данным, 12 февраля текущего года в одной из школ города Петропавловска-Камчатского учащиеся на завтрак ели котлеты, после чего несколько ребят почувствовали боли в животе», — говорится в сообщении.

Следователи организовали проверку обстоятельств отравления детей. По ее результатам будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

До этого сообщалось о госпитализации двух человек после отравления в Москве. Причиной стали пирожки, в начинке которых были шарики ртути. Пострадавшие получили медпомощь. Прибывшие на место происшествия медики сразу же сделали им промывание желудка. Сейчас правоохранители выясняют происхождение опасной выпечки и подробности инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у пятого погибшего ребенка в семье Виноградовых из Красноярского края перед смертью пошла пена изо рта. Малышу было три месяца, и родился он уже после печальных событий в сентябре 2024 года.

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