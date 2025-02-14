Устала терпеть? Стало известно о возможном разводе Канье Уэста и Бьянки Цензори

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

Daily Mail: рэпер Канье Уэст разводится с женой Бьянкой Цензори

рэпер Канье Уэст разводится с женой Бьянкой Сенсори

Фото: Reuters/DANIEL COLE

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Поклонники пары уверены, что модель решила поставить точку в отношениях после «голого» наряда.

В отношениях между рэпером Канье Уэстом и его женой — моделью Бьянкой Цензори — возникла напряженность. Как сообщает газета Daily Mail, скандальные супруги решили развестись.

«Источник, близкий к рэперу, подтвердил, что пара теперь рассталась, и что они ожидают судебного иска, который положит конец браку в ближайшие дни», — говорится в материале.

По информации издания, супруги уже обо всем договорились. Канье выплатит жене пять миллионов долларов после непродолжительного брака, который был заключен в декабре 2022 года.

По слухам, виной всему стал скандал, который произошел на красной дорожке премии «Грэмми». Бьянка предстала перед публикой в откровенном виде. Наряд сложно назвать одеждой, поскольку он представлял собой кусочек прозрачной ткани, который не скрывал интимные места обнаженного тела. Пользователи Сети уверены, что рэпер принудил к этому свою жену и теперь, по их мнению, ее терпение лопнуло.

Однако издание The Hollywood Reporter опровергло заявление. Давний представитель пары Майло Яннопулос рассказал, что супруги собираются встретить вместе День святого Валентина. И призывает доверять только той информации, которую говорят знаменитости, а не «необоснованным слухам». По его словам, он уже сбился со счета, сколько раз таблоиды говорили о разводе Канье и Бьянки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Дженнифер Лопес снимет реалити о своей жизни после развода.

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