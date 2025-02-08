«Доказать, что она не плохая»: Джей Ло снимет реалити о своей жизни после развода

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 27 0

Дженнифер Лопес создаст телепередачу о своей жизни после расставания

Расставание на пользу: Дженнифер Лопес анонсировала новое реалити-шоу

Фото: www.globallookpress.com/Mark Von Holden

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Знаменитость хочет спасти свою репутацию после разрыва с Беном Аффлеком.

После развода Дженнифер Лопес решила не упускать шанс и получить всю возможную выгоду от ситуации, подарив телезрителям возможность наблюдать за ее досугом ежеминутно. Об этом сообщил RadarOnline.

Подобное решение вызвано желанием знаменитости спасти репутацию после бракоразводного процесса с Беном Аффлеком. Рейтинги звезды упали до критических значений, когда четвертый экс-супруг выдвинул ей обвинения в чрезмерных тратах, принуждении к постоянным диетам и капризности. В конце концов звезде пришлось отменить тур из-за низких продаж билетов.

«Вот почему она хочет участвовать в реалити-шоу. Это был бы отличный способ доказать, что она не такая плохая, как все думают», — дал объяснение инсайдер.

Подталкивает звезду к началу съемок, по неподтвержденной информации, не менее известная Ким Кардашьян, которая знакома с жанром реалити-шоу не понаслышке. Она же старается сменить статус свободной женщины, которым сейчас пользуется в обществе Дженнифер Лопес, на более весомый — «в отношениях», активно занимаясь подбором подходящего подруге партнера.

Ранее 5-tv.ru писал о завершении бракоразводного процесса между Беном Аффлеком и Дженнифер Лопес.

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